Тигипко настроил «Сильную Украину» на Партию регионов

16 марта 2012, 08:10

{1-} Вчера, 15 марта лидер партии "Сильная Украина"  Сергей Тигипко выступил с  видеообращением к своим соратникам по  партии, в котором призвал их вступать в Партию регионов. Стоит отметить, что это произошло накануне объединитьельного съезда, где планируется вынести вопрос о ликвидации политической силы, Тигипко.

Как стало известно, стимулом к этому должна послужить договоренность о назначении представителей СУ заместителями председателей 15 областных государственных администраций, пишет  Коммерсантъ Украина.

Видеообращение к однопартийцам длительностью 4 минуты Сергей Тигипко разместил вчера на своей странице в Facebook. В самом начале обращения он рассказал, что в партии прошло много дискуссий на тему слияния "Сильной Украины" и Партии регионов (ПР), и он рад "победе мнения об объединении". Тем не менее большую часть своего обращения лидер СУ посвятил все той же агитации за вступление в ПР.

"У партии "Сильная Украина" и Партии регионов совместные цели и общие задачи. Я убежден, что мы нужны Партии регионов, потому что мы можем добавить инициативы, можем добавить в нее реформ. И это абсолютно необходимо сегодня и власти, и обществу",— заявил Тигипко.

Лидер СУ говорил без суфлера, немного волновался, поэтому перед появлением в сети обращение было смонтировано — "склейки" хорошо видны на итоговом видео. Сергей Тигипко не скупился на аргументы в пользу объединения, стараясь доходчиво объяснить, какие выгоды несет будущий союз с ПР.

"Мы с вами шли в политику, чтобы решать конкретные вопросы... Откуда лучше проводить реформы? Из маленькой партии... или из большой, мощной партии, которая уже сегодня практически находится у власти,— сказал глава СУ.— Я призываю всех вас вступать в Партию регионов, объединять фракции и работать на ее авторитет".

В завершение Тигипко попрощался с однопартийцами: "Всего вам хорошего. Я благодарю вас за то, что мы все это время были вместе и много чего сделали. Помните, партия — это только инструмент для того, чтобы работать на людей".

Объединение фракций СУ и ПР существенно не повлияет на расстановку сил в местных советах. По данным Центральной избирательной комиссии, по результатам выборов депутатов местных советов 2010 года СУ получила 4787 мандатов. На этих же выборах депутатами от ПР стали 75 875 человек (всего депутатов местных советов всех уровней — 225 154 человека).

Организаторы съезда СУ, в повестке дня которого стоят вопросы ликвидации партии и вступления ее бывших членов в ПР, решили провести мероприятие за закрытыми дверями. Место и время проведения съезда также не анонсируются, но известно, что делегаты соберутся в субботу в десять часов утра в киевской гостинице President Hotel. Пресс-секретарь партии "Сильная Украина" Евгения Кравчук отказалась назвать причину проведения закрытого съезда.

Согласно договоренностям руководства ПР с Сергеем Тигипко, лидеру "Сильной Украины" обещан пост заместителя председателя Партии регионов. Кроме того, рассматривается его кандидатура на должность руководителя избирательного штаба "регионалов" на выборах в Верховную Раду. "Предполагается, что на этом посту Тигипко будет публичным лицом. Отвечать за кассу и аппаратную работу будут другие люди",— сообщил высокопоставленный источник в ПР.

Ранее Главред  писал, что Партия регионов примет решение о назначении главы избирательного штаба на съезде партии, который должен пройти 17 марта. Об этом на брифинге после согласительного совета заявил глава ПР Александр Ефремов.

"Решение о том, кто будет возглавлять наш избирательный штаб еще не принято. Ранее нашим принципиальным решением было то, что Андрей Петрович Клюев (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины) должен возглавить этот штаб, но учитывая, что статус Андрея Петровича Клюева изменился и он не может одновременно быть главой избирательного штаба, думаю, что здесь возникают вопросы. Поэтому вопрос об избрании главы избирательного штаба будет решен на предстоящем съезде ПР 17 числа (марта). Это будет объединительный съезд... И там мы определим кто будет возглавлять штаб, какой будет избирательная компания и избирательная структура", - сказал Ефремов.

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