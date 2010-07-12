Зарубинский: Осень в парламенте будет «жаркой»

Осенняя сессия парламента будет достаточно проблемной, в первую очередь из-за городских выборов. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат от Блока Литвина Олег Зарубинский, передает ИМК. «Осень после каникул будет «жаркая». Эта «жара» будет носить объективный характер», - подчеркнул он. «Много чего политические силы поставят на местных выборах, будет воспринято, как лакмусовая бумажка, результат той или иной политической силы как способность пойти на парламентские выборы», - отметил депутат. По его словам, осенью точно будут обостряться отношения и в парламенте, и в политикуме.