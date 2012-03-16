Кабмин решил бороться за повышение качества бензина

{1-} В Кабмине хотят запретить производство топлива по техническим условиям, тем самым ужесточить борьбу с некачественным бензином.

Если данная инициатива правительства воооплотится в жизнь, это сделает нелегальной работу мини-НПЗ и нефтебаз, продукция которых продается на АЗС под видом бензина уровня "Евро-2", хотя не соответствует ему.

В свою очередь производители заявляют, что на долю этой продукции приходится не более 20% рынка, и этих мер будет недостаточно для решения проблем некачественного горючего, пишет Коммерсантъ Украина.

В Кабинете министров недовольны качеством горючего, которое продается на украинских АЗС, заявил вчера премьер Николай Азаров на встрече с общественными объединениями, занимающимися защитой прав потребителей.

"У потребителей большие претензии к качеству нефтепродуктов. Те, кто сталкивается с этой сферой, говорят, что на наших АЗС можно заправиться некачественным бензином. В правительстве сейчас рассматривается вопрос изменения технических условий, что поможет решить эту проблему",— сказал Азаров.

В правительстве сейчас готовят постановление, которым будут отменены технические условия (ТУ) на нефтепродукты, рассказал источник в департаменте нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнерго.

"Это сделает невозможным производство низкокачественных нефтепродуктов на небольших нефтеперерабатывающих заводах (мини-НПЗ) и нефтебазах",— уверен собеседник.

Сейчас продаваемые на АЗС бензины Аи-95, Аи-92, А-76 и дизтопливо должны соответствовать стандартам "Евро-2" и выше. А с 1 июля этого года Кабмин обещает обязать АЗС перейти на стандарт "Евро-4" (более высокая степень очистки топлива). В рамках ТУ в Украине можно производить и менее качественное горючее, но его запрещено продавать на АЗС, маркируя как Аи-95, Аи-92, А-76 или дизтопливо. Таким горючим могут снабжаться, например, автотранспортные предприятия, ремонтно-строительные управления и некоторые другие категории специфических потребителей. "На практике это правило постоянно нарушается, и значительная часть нефтепродуктов, которые продаются на украинских заправках, выпущена по техническим условиям",— говорят в пресс-службе "Лукойла".

Как отмечает директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, сегодня некачественное горючее, произведенное на мини-НПЗ или нефтебазах, занимает до 20% розничного рынка нефтепродуктов. "Мини-НПЗ не делают соответствующей очистки топлива, и то, что ими производится, не соответствует принятым в Украине стандартам топлива "Евро-2", не говоря уже о "Евро-4",— говорит Куюн.— Некоторые производства, расположенные в основном на нефтебазах, вообще закупают низкооктановые бензины А-80 или Аи-92, добавляют туда присадки и получают бензин с октановым числом 95. Они присваивают ему ТУ, таким образом их деятельность остается в рамках закона, и этот бензин продается на АЗС".

Директор "Донецкойлсервиса" Виктор Мартиросян отмечает, что следить за тем, чтобы на АЗС не продавалось топливо, выпущенное в рамках ТУ, должна Госпотребинспекция.

"Но для того чтобы контролировать АЗС, ведомству нужно закупить мобильные передвижные лаборатории. Для контроля за 5,5 тыс. заправочных станций их требуется по крайней мере 250",— говорит Мартиросян.

По его словам, на это придется потратить до $25 млн. "У государства сегодня нет таких средств, поэтому Кабмин решил пойти более простым путем и сделать невозможным производство некачественного топлива. В этом есть своя логика, поскольку проще проконтролировать 100-200 нефтебаз на предмет того, смешивают ли они низкооктановый бензин с присадками, и закрыть десяток мини-НПЗ, чем следить за тысячами АЗС",— говорит директор "Донецкойлсервиса"

Ранее Главред писал, что структуру украинского рынка бензина признали идеальной. Рынок оптимально сбалансирован: одни из самых низких налогов, диверсифицирована логистика, высокая конкуренция и низкая маржа.

Стремительное повышение цен на бензин и ДТ не выгодно ни потребителям, ни правительству, ни игрокам рынка нефтепродуктов, поскольку в структуре розничной цены на бензин стоимость нефти составляет до 60%, единственная причина роста цен на бензин и ДТ - подорожание нефти и нефтепродуктов на мировых рынках



Существующая сегодня структура работы украинского рынка нефтепродуктов идеальна с учетом невысокого уровня собственной добычи нефти: налоги на топливо — одни из самых низких в мире, логистика поставок максимально диверсифицирована, конкуренция высока, маржа по всей цепочке наценки не превышает 10%.



По мнению экспертов нефтерынка, стремительное повышение цен на нефтепродукты невыгодно игрокам рынка потому, что платежеспособный спрос на топливо при таком росте упадет на 15 — 20%. Потому владельцы АЗС снизили наценку на литре топлива с 1 грн до 60 — 70 коп.

фото: sibtroya.ru

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