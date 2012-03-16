В России назвали украинский сыр «суррогатом»

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Украинские производители сыров предоставляют для продажи в Россию не сыр, а «суррогат». Такое мнение высказал главный государственный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Онищенко, украинская сторона предоставляла отнюдь не качественный продукт, качество которого является нарушением прав потребителей.

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«Это не сыр, он должен называться по-другому, как сырные продукты. И они стоить должны дешевле, по крайней мере на 30%, а нам дают какой-то суррогат и называют его сыром», – сказал он.



Также Онищенко подчеркнул, что в сыре не может находиться никакого «пальмового масла», передает НБН.



«Называют продукт «сыром» – вроде от пальмового масла не умирают, да? Но законодательство о защите прав говорит, что в сыре не должно быть растительного масла», – отметил Онищенко.

Ранее Главред также сообщал, что Роспотребнадзор может на следующей неделе приступить к инспекции украинских заводов, которые намерены поставлять сыр на рынок РФ, сообщил глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко..

"На следующей неделе наиболее вероятно, что мы там побываем", - сказал Онищенко.

Ранее его ведомство проинформировало Украину о том, что специалисты Роспотребнадзора готовы проверить украинских сыроделов. Во вторник в Киеве глава государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк сказал, что проверки украинских сыроделов Роспотребнадзором начнутся 19 марта.

фото: lady.ru

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