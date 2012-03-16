Оппозиция заявила о конфликте внутри парламентского большинства

{1-} В оппозиции провал голосования в Раде за назначение нового Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, выдвинутого Партией регионов, поспешили назвать "конфликтом внутри большинства". В свою очередь "регионалы" уверены - нерезультативное голосование свидетельствует о том, что в Украине есть демократия.



Вчера в оппозиции, несмотря на то, что их кандидат на должность омбудсмена не был поддержан даже третью состава Рады, праздновали победу, пишет "Коммерсант-Украина".



"Практически впервые за год в Партии регионов вышла провальная история - 212 голосов за кандидатуру, фактически внесенную Президентом Виктором Януковичем.



Это свидетельство реальной потери поддержки не только народа, но и парламента", - заявил народный депутат от НУ-НС Арсений Яценюк.



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Его поддержал и вице-спикер Николай Томенко. По его словам, "голосование говорит о том, что между различными группами внутри Партии регионов и в парламентском большинстве существует конфликт".



"212 голосов - это серьезное поражение власти", - убежден Томенко.



В то же время прямо противоположную оценку результатам выборов омбудсмена дали в Партии регионов.



"Это голосование свидетельствует о том, что все упреки по поводу того, что в парламенте якобы нет демократии, необоснованны. Каждый депутат голосует в соответствии с предпочтениями", - считает Михаил Чечетов.

Как ранее сообщал Главред, 15 марта, в Верховной Раде состоялось тайное голосование по избранию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кандидатуру Евгения Захарова поддержали 134 народных депутата, за Валерию Лутковскую проголосовало 212 депутатов. Таким образом, ни один из кандидатов не набрал минимальной поддержки народных избранников.

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