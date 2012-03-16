Северная Корея в честь столетия Ким Ир Сена запустит спутник

{1-} Северная Корея запустит в космос ракету-носитель «Ынха-3» («Млечный путь»), которая выведет на орбиту спутник связи «Кванменсон-3» («Яркая звезда»).

Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает «Lenta.ru».

Запуск состоится в период между 12 и 16 апреля 2012 года и будет приурочен к столетней годовщине со дня рождения первого лидера КНДР Ким Ир Сена. При этом северокорейские власти подчеркивают мирную направленность предстоящего запуска.

Между тем, планы КНДР подверглись осуждению со стороны Японии, представители правительства которой заявили о том, что запуск будет являться нарушением резолюции ООН, запрещающей Северной Корее испытания баллистических ракет большой дальности.

Последний на данный момент запуск спутника с помощью ракеты-носителя «Ынха-2» Северная Корея провела в апреле 2009 года.

Официальные власти страны заявляли о том, что спутник был успешно выведен на орбиту, что, однако, не было подтверждено независимыми наблюдателями.

Запуск «Ынха-2», несмотря на декларируемую мирную направленность, вызвал озабоченность мирового сообщества, которое обвинило власти КНДР в использовании его как прикрытия для испытаний баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН принял заявление, в котором осудил действия Северной Кореи, посчитав их нарушением своих ранее принятых резолюций.

В ответ на это КНДР заявила о выходе из переговоров по ядерному разоружению и выслала из страны инспекторов МАГАТЭ.

фото: pyeonghwatravel. com

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