Янукович едет заново знакомиться с Путиным

{1-} Президент Украины Виктор Янукович в понедельник, 19 марта, прибывает в Москву.

Об этом сообщает «Независимая газета».

Официальная цель визита – заседание межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс), фактическая – новое «знакомство» с Президентом России Владимиром Путиным.

Киев опасается, что с возвращением Путина в Кремль Москва усилит влияние на соседей и будет «закручивать гайки», поэтому Украине сейчас важно присмотреться и понять, как говорить с российской властью, считают эксперты.

Россия потеряла свои позиции в Украине - Затулин

В отношениях двух стран сейчас наступили не лучшие времена: Украина считает, что Россия «закабалила ее высокими ценами на газ», заявил директор института стран СНГ Константин Затулин.

Также Киев беспокоится о своих планах евроинтеграции, которым Москва вполне может помешать, усилив давление.

Кроме того, российский «Газпром» желает частичного контроля над газотранспортной системой Украины и над внутренним украинским рынком газа.

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Эксперты уверены, что сенсаций от предстоящей встречи ждать не стоит. При всем желании установить нормальные отношения с Россией ни команда Януковича, ни крупные украинские бизнесмены, не готовы идти на уступки Москве.

Российская сторона также не намерена делать Киеву газовые подарки.

По мнению Константина Затулина, в руководстве Украины и России растет раздражение друг другом, и это очень тревожная ситуация.

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«Не возникает общего понимания, все стоят в такой обороне своих позициях и не сдвигаются с них», - уверен российский политик.

Он не считает, что сразу после инаугурации Путина произойдет перезагрузка двусторонних отношений.

По словам Затулина, нужно нормализовать отношения между политическими классами, для чего задействовать существующий дипломатический, формальный и неформальный потенциал.

Фото: president.gov.ua

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