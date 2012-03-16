Депутаты готовы принять скандальный закон о сдаче украинской трубы

{1-} Верховная Рада Украины, сегодня 16 марта, в ходе пленарного заседания рассмотрит законопроект №9429, инициированный правительством "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса".

Согласно тексту проекта закона, реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий НАК "Нафтогаз Украины", осуществляющих деятельность по транспортировке магистральными и/или распределительным трубопроводам, хранение в подземных газохранилищах, и НАК" Нафтогаз Украины" осуществляется по решению Кабинета министров Украины, передаёт РБК-Украина.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие соответствующего проекта закона позволит осуществить реформирование НАК "Нафтогаз Украины", направленное на повышение экономической эффективности нефтегазовой отрасли, что будет соответствовать требованиям законодательства ЕС в связи с присоединением Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества и способствовать усилению энергетической независимости Украины.

Отметим, вышеупомянутый закон неоднократно выносился на рассмотрение нардепов, однако парламентариям так и не удавалось приступить к его рассмотрению. Оппозиция уверена, что в случае его принятие украинской ГТС угрожает приватизация и не позволяет ВР приступить к рассмотрению проекта акта путем блокирования парламентской трибуны.

Кроме того, депутаты сегодня в ходе "часа вопросов к правительству" планируют заслушать либо премьер-министра Украины Николая Азарова либо вице-премьера Сергея Тигипко относительно выполнения социальных программ и их финансового обеспечения.

Также нардепы сегодня заслушают отчет временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "НафтогазУкраины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины. Докладывать по этому вопросу будет глава ВСК Инна Богословская.

Ранее Главред сообщал, что заявки на участие в тендере на оценку украинской ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, подали четыре компании. Это «Томас&Симонова» (Киев), компания «Дафф Энд Фелпс» (Duff & Phelps, США), ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Baker Tilly Ukraine) и ООО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young, оба - Киев).

фото: newsland.ru

новости по теме:

Четыре компании хотят оценить украинскую трубу

Сегодня депутаты решат судьбу украинской трубы

Украинскую газовую трубу оценили в 61 миллиард

В Европе заявили о большом потенциале украинской трубы

Европа ждет разрешения Москвы на участие в газовых переговорах

Украинская труба в два раза упала в цене