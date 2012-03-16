Сегодня Янукович встретится премьер-министром Венгрии

{1-} В пятницу, 16 марта, в 12.00 Президент Виктор Янукович проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее «Главред» сообщал, что в Венгрии прошли массовые акции протеста из-за того, находящийся у власти Орбан и возглавляемая им правящая партия Фидес приняли ряд законов, подрывающих принципы демократии.

Также сообщалось, что экономика Венгрии находится на грани рецессии. Будапешт обратился с просьбой об экстренной помощи к МВФ и Евросоюзу. При этом Евросоюз, США и ряд международных правозащитных организаций резко критикуют власти Венгрии за усиление контролирующих функций государства.

Кроме того, напомним, что Орбан был одним из подписантов заявления, в котором говорилось, что Чехия, Венгрия и Польши будут противостоять евроинтеграционным процессам Украины до тех пор, пока Юлия Тимошенко находится в тюрьме.

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