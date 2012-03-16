Скандалист Онищенко назвал ничтожными попытки оправдать украинский сыр

{1-} Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко подверг критике решение Украины провести независимую экспертизу сырзаводов, к продукции которых были претензии со стороны российской санитарной службы.

"У нас есть все основания утверждать, что украинская сторона проявляет чудеса изобретательности и принимает незаурядные усилия для того, чтобы сделать невозможными заявленные сроки проверки сырзаводов на территории Украины", - сказал Онищенко.

"Безграмотная, юридически ничтожная так называемая независимая экспертиза, о которой заявляют некомпетентные структуры накануне выезда российской делегации для проверки основных поставщиков, дают нам для этого основания", - заявил он, передаёт Интерфакс – Украина.

"Мы должны уяснить для себя, насколько властные структуры, отвечающие за аграрный сектор Украины, заинтересованы в скорейшем урегулировании (сырной) проблемы", - сказал Онищенко.

"В этой связи я повторно заявляю о том, что мы готовы работать напрямую с производителями, без участия Минсельхоза Украины. Опыт и правовые основания у нас имеются", - заявил он.

Ранее Главред писал, что в украинских сырах, которые первыми попали под запрет Роспотребнадзора, нет пальмового масла. О таких результатах независимой экспертизы, сделанной за рубежом по заказу украинской стороны, сообщил председатель Госветфитосанитарной службы Украины Иван Бисюк.

В начале сырной войны с Россией его ведомство доставило на заграничное тестирование образцы сыров трех производителей: Пирятинского, Менского сырзавода и предприятия Гадячсыр. По словам Бисюка, экспертиза подтвердила: эти сыры качественные и не содержат растительных масел.

фото: vlasti.net

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