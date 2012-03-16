Азаров рассказал о потерях России в газовых переговорах с Украиной

{1-} Премьер Николай Азаров заявляет, что правительство работает над замещением слишком дорогого российского газа альтернативными источниками. и в случае неуступчивости России в газовом вопросе, последняя может потерять стабильного покупателя в лице Украины.

Об этом он заявил в эфире программы "Испытание для власти" на Первом национальном, передает пресс-служба правительства.

По его словам, Украина может закупать у других стран более дешевый газ.

"Газ есть, и газ намного дешевле, чем сейчас мы вынуждены закупать в России", - сказал он.

По его словам, ведутся работы по техническому обеспечению доставки газ из других стран. Преимуществом Украины также является наличие собственных подземных газохранилищ.

"Т.е., мы можем нашим партнерам, с которыми потенциально будем договариваться, предложить очень интересные схемы закупки газа. Например, в летний период, когда он на споте стоит относительно дешево. А реализовать газ тогда, когда он стоит довольно дорого", - сказал он.

При этом Азаров сказал, что Украина вынужденая это делать.

"Это не то решение, которое мы очень бы хотели получить, лучше бы договориться с Россией по нормальным ценам", - сказал он.

"Это вынужденное решение, у нас нет другого выхода, если наши российские партнеры проявляют такую неуступчивость или такое непонимание сложившейся ситуации", - сказал Азаров.

"Еще раз подчеркиваю – это не наш выбор. Нам намного проще было бы договориться, и у "Газпрома" был бы стабильный покупатель газа на много лет вперед", - заявил он.

"Но раз такая позиция занята, значит, естественно, мы должны исходить из того, что мы должны создать возможности иметь более дешевый газ, второе, иметь альтернативные источники поставки этого газа", - заявил Азаров.

Ранее Главред писал, что Николай Азаров заявил о целесообразности создания трехстороннего консорциума по восстановлению украинской ГТС. При этом он отметил, что в случае неудачных переговоров с Россией Украина будет покупать газ у немецкой компании, что будет дешевле, чем напрямую из России.

«Наше предложение заключается в том, чтобы ЕС, Россия и Украина создали консорциум по восстановлению нашей газотранспортной системы», – отметил премьер .

«В настоящее время работаем над вопросом, кто должен участвовать со стороны Европы. Каждая сторона должна предоставить гарантию: европейцы - по количеству закупаемого газа, Россия - по поставкам газа, мы - по безопасности транзита», – уточнил и высказал пожелание, чтобы ЕС принимал более активное участие в переговорах.

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