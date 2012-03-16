В России 92% граждан удивлены результатами выборов (ОПРОС)

{1-} Результаты выборов президента России оказались неожиданными для подавляющего большинства граждан страны – 92%.
Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ВВС.
Главными сенсациями президентской гонки для россиян стали победа Владимира Путина в первом туре и высокий результат Михаила Прохорова.
Тот факт, что российский премьер-министр отпраздновал успех, ограничившись одним туром, удивил 29% жителей страны.
Чаще это удивляет тех, кто голосовал за Геннадия Зюганова (50%) и Михаила Прохорова (56%).
Успех бизнесмена-самовыдвиженца, который занял на выборах третье место, стал неожиданным для 32% россиян.
Владимир Путин, по данным ЦИК, получил 4 марта 63,6% голосов.
Представители российской оппозиции, а также ряд международных организаций, подвергли сомнению итоги выборов.
фото: video-online.in
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