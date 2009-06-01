Безголосая коалиция

Что отличает нынешнюю коалициаду, ведущуюся между «бело-голубыми» и «бело-сердечными», от ее предшественниц, имевших место в мае, а далее – в сентябре и ноябре прошлого года, – так это абсолютная закрытость переговорного процесса. Если в прошлые разы информация о ведущихся переговорах просачивалась сразу из нескольких источников, а поэтому депутатская и журналистская общественность были в курсе общего вектора развития политической ситуации, то сейчас ситуация изменилась кардинально.



На сей раз количество посвященных в переговорный процесс предельно ограничено – их можно сосчитать по пальцам одной руки. Если в этом узком кругу компромисс таки будет найден – фракционные «массовки» будут просто ознакомлены с ним по факту. И именно здесь потенциальных коалициантов может ждать не очень приятный сюрприз. На поверку вполне может оказаться, что широкие фракционные массы не поддержат интеграционные начинания своих лидеров. Точнее, поддержат (в этом-то как раз никто не сомневается), но не в таком едином порыве, который хотелось бы видеть Виктору Федоровичу и Юлии Владимировне.



Коалиционная арифметика проста. 175 членов фракции Партии регионов плюс 156 «бютовцев» дает 331 потенциальный член «суперширокой» коалиции. Это – максимум, на который могут рассчитывать творцы этого большинства. С одной стороны – казалось бы, этого количества депутатов более чем достаточно для того, чтобы провести изменения в Конституцию, предполагающие, в частности, отмену всенародных выборов главы государства и продолжающие каденцию парламента не то на год, не то на два. С другой стороны – уже предварительные подсчеты показывают, что количество депутатов, по тем или иным причинам не приемлющих этого большинства, вполне может превысить три десятка. А это значит, что операция «Изменения в Конституцию» оказывается под угрозой срыва…



Резоны для того, чтобы не поддерживать «суперширку» у «солдатов» этих двух партий, в принципе, понятны. «Бютовцы» небезосновательно опасаются, что союз с «Регионами» уничтожит их позиции в «ядерном» электоральном регионе – на западной Украине. И если что-то в новой коалиции не «срастется», то Юлии Тимошенко будет сложно посмотреть в глаза своим избирателям, не то что объяснять мотивы своих действий. И в этом смысле все больше народных избранников думают не столько о политической судьбе своего лидера, склько о своей собственной. Неудача коалиции, о которой сейчас за закрытыми дверями договариваются люди, которым не удавалось договориться уже не раз до этого, может перечеркнуть политические перспективы каждого отдельно взятого «бютовца», поддержавшего такое большинство. Осознание этого факта может повлиять на позицию «маленьких «тимошенковцев», возможно, значительно сильнее, чем аргументы из уст самой Юлии Владимировны.



Напротив, немало «бютовцев» уверены, что их команда имеет максимальные шансы на победу в ходе всенародных выборов, проведенных по нынешним правилам. Блок имеет самую сильную технологическую базу для проведения успешной кампании, еще к 2007 году сформировал разветвленную сеть членов избирательных комиссий и наблюдателей за ходом избирательного процесса, наконец, держит в руках рычаги влияния на судебную систему страны… Одним словом, зачем делиться с оппонентами тем, чем можно владеть в одиночку?..



Как результат, источники «Главреда» в БЮТ утверждают: против коалиции с «Регионами» состоянием на сегодняшний день настроено больше половины членов фракции. Часть из них, в принципе, можно убедить силой харизмы Юлии Тимошенко. Для других – придется искать аргументы посильнее. Среди этих других: депутаты, ориентирующиеся на Александра Турчинова и Андрея Кожемякина, условная «группа Василия Онопенко» во фракции, представители старого национал-демократического лагеря внутри фракции, в частности члены партии «Реформы и порядок» Виктора Пинзеника и депутаты - выдвиженцы западноукраинских облорганизаций БЮТ.



Не все так просто и в стане «регионалов». Во-первых, обострившиеся в последнее время конфликты между группами влияния в стане «бело-синих» радикализировали настроения тех «регионалов», кто и раньше не питал чрезмерных симпатий к Юлии Тимошенко, – и речь в первую очередь, идет о теряющей вес в партии «группе Фирташа».



Во-вторых, даже представители тех групп внутри Партии регионов, которые, по идее, должны были бы двумя руками поддерживать создание этой коалиции, исполнены скепсиса. Никто из них не верит в то, что оказавшись в кресле премьера от «суперширокой» коалиции, Юлия Тимошенко обретет те хорошие черты, которых за ней, по мнению «регионалов» сроду не водилось. «Регионалы» опасаются, что даже избрав Виктора Януковича Президентом в парламенте, Тимошенко не удержится от того, чтобы не сплести крупномасштабную интригу у него за спиной – и, при помощи ситуативного партнера, коим в таком случае вполне может выступить сила извне, в частности, Владимир Путин, сконцентрировать власть в своих руках.



«Юлия Тимошенко – она как кусок мыла в руках», – доброжелательно рассказывает «Главреду» один из представителей Партии регионов. – «Сейчас ты думаешь, что она у тебя в руках, а минуту спустя понимаешь, что ошибался. Поэтому ни в какую коалицию с ней я просто не верю».



«Шорт-лист» тех «регионалов», которые уже сейчас не скрывают своего негативного отношения к «суперширокой» коалиции, о чем не стесняются заявлять во всеуслышание, вполне может быть расширен за счет самых неожиданных фамилий. Эти люди сейчас воздерживаются от радикальных заявлений и советуют дождаться ближайшего заседания «бело-синей» фракции (по данным «Главреда», оно ожидается уже во вторник), на котором, судя по всему, руководство партии ждет нелегкая беседа…



Так или иначе, но наличие критичной массы противников «суперширокой» коалиции в рядах фракций - ее потенциальных участников уже сегодня можно назвать значимым фактором риска для создания и последующего функционирования этого большинства. Всем понятно, что эта коалиция в случае, если в ее рядах не будет насчитываться 300 депутатов, никому не нужна – ведь, в самом деле, не для принятия же антикризисных законов она создается…



А пока переговорщики прикидывают, хватит ли голосов для того, чтобы создаваемое ими парламентское большинство было конституционным, «Главред» пообщался с некоторыми народными депутатами - членами фракций БЮТ и ПР, которые уже сейчас не скрывают своего отрицательного отношения к потенциальной «суперширке» и попытался выяснить, как они аргументируют эту свою позицию...



Ярослав Сухой, Партия регионов:



{1-} Я бы вас попросил обратить внимание на такое интересное обстоятельство: кто больше всех и громче всех говорит о такой коалиции и якобы больше всех знает о ней? Перепуганный до смерти Литвин, вся в слезах глава президентского Секретариата Ульянченко... В чем дело, почему со стороны представителей микроскопических политических сил так много шума? Потому что они боятся, что в результате создания такой коалиции потребность в их политических силах отпадает. Но я вам еще раз заявляю как член политсовета Партии регионов: ни на одном заседании политсовета даже такая перспектива не обсуждалась. Речь идет об одном: я обеими руками буду голосовать за необходимость объединения всех политических сил и структур, потому что кризис, вместо того чтобы идти на спад, обостряется и углубляется. А какой-то ПРиБЮТ или что-то подобное – это Вего лишь домыслы!



О переговорах о создании самого широкого объединения всех политических сил, откровенно говоря, я ничего не знаю. О переговорах между ПР и БЮТ я узнал от Литвина и от Ульянченко. Ну, и от Президента, который вдруг, испуганно, как черт из табакерки выскочил: «Я не допущу!.. Будет референдум!..» Что не допустишь, какой референдум, что случилось, какие проблемы, чего ты перепуганный такой? Не понимаю... Читаю эти отзывы и думаю – чего они так всполошились? Если бы они хотели не допустить такого объединения, все это можно было бы понять... Но наша фракция по этому вопросу не собиралась ни разу!



Так же, как никогда ни разу не говорили о выборах Президента в парламенте! Просто кто-то сделал такие выводы из разговоров о парламентской республике: действительно, если бы была парламентская республика в чистом виде, то президент с минимальными полномочиями и представительскими функциями может избираться и в парламенте. Но если остается парламентско-президентская республика с должностью президента как гаранта конституционных прав и противовеса в системе власти, то его должен избирать весь народ...



Поэтому все эти разговоры о каких-то коалициях ПР и БЮТ, конституции и т.п. означают только одно – «маразм крепчает». Вспомните, весной прошлого года мы же пытались договориться с БЮТ, но это «счастье» длилось ровно неделю. Я был тогда в числе депутатов, которые говорили о необходимости объединения и немедленном принятии законопроектов, которые бы ударили по электоральным процентам ПР и БЮТ, но помогли бы вывести из кризиса... Но когда я увидел, что в БЮТ говорят, что кризиса нет, что бюджет переполнен деньгами, так о чем я буду с ними говорить? Все же видят, что кризис только углубляется!..



Вадим Колесниченко, Партия регионов:



{2-} Теоретически, любые конфигурации коалиции возможны. Ведь работа политиков – говорить и договариваться. Но практически это не реально. Лидер так и сказал.



Лично я бы в коалицию с БЮТ не пошел. В области гуманитарной политики эти люди вносят, по сути, фашистские законопроекты по поводу русского языка и прав человека. С этим я примириться не могу. Вопрос такой коалиции может рассматриваться исключительно на заседании фракции, а если вопрос будет принципиальным, то даже на съезде. Ведь мы не можем отменить свою предвыборную программу, мотивируя это тем, что так нам сейчас выгодно.



Василий Киселев, Партия регионов:



{3-} Я знаю, что нет решения о создании коалиции БЮТ и Партии регионов. Также нет согласованного текста Конституции. Об этом четко сказал наш лидер. Виктор Янукович четко два дня назад сказал, что всякие разговоры о такой коалиции надо прекращать. Поскольку такие переговоры не ведутся, они прекращены.



Владимир Литвин о такой коалиции говорит только потому, что очень боится, чтобы она не состоялась. Он понимает, что если бы такая коалиция состоялась, то завтра он бы перестал быть председателем Верховной Рады.



Лично я не знаю, вошел бы в коалицию с БЮТ. Для этого нужно аргументированное и убедительное решение политсовета. Нам ведь нужно это как-то людям объяснить. Если когда-то вопрос дойдет того, быть или не быть мне в такой коалиции, я обращусь к электорату, проведу встречи с депутатами от Партии регионов в местных советах Крыма, проведу конференцию. После этого будет понятно, идти мне в коалицию с БЮТ или нет. Пока у меня ответа нет.





Владимир Бондаренко, БЮТ:



{4-} Я считаю, что все это очень похоже на кампанию по дискредитации БЮТ в глазах избирателей, затеянной еще приснопамятным Виктором Балогой, и продолжающейся и сегодня. И Президент на этом педалирует, и все спикеры его администрации – мол, активно идут переговоры между ПР и БЮТ. Все это должно дискредитировать и БЮТ и, в какой-то степени, бьет по партии Януковича. Вот и Яценюк подхватил эту идею и активно навязывает ее обществу...



Я не верю, что такой союз возможен хотя бы потому, что Янукович не является самостоятельной фигурой и уже не один раз демонстрировал специфическое поведение, когда заходила речь о каких-то реальных договоренностяз. Вариативнисть поведения он демонстрировал уже неоднократно, поэтому договариваться с ним уже ни о чем нельзя – это кидалово... Я не вижу механизма гарантий выполнения договоренностей с их стороны в условиях, когда есть определенное влияние на Конституционный суд...



С другой стороны, когда заходит речь о создании широкого объединения при участии всех, то я сторонник того, чтобы это была не коалиция, а все договоренности касались выхода из кризиса. Это реально во многих европейских странах, где уровень политической напряженности умеренный.



Геннадий Задирко, БЮТ:



{5-} Мне очень не хочется верить в возможность создания коалиции Партии регионов и БЮТ. Но если такая коалиция состоится, то моя позиция неизменна, я о ней заявил еще полгода назад. Я в такую коалицию не войду.





Михаил Косив, БЮТ:



{6-} Могу только единственное сказать журналистам по поводу коалицию БЮТ и ПР – не занимайтесь слухами. Это все слухи.



Павел Мовчан, БЮТ:



Я уже неоднократно заявлял, что не вижу целесообразности своего пребывания в коалиции с Партией регионов. Коалиция ПР и БЮТ не ограничится решением социально-экономических проблем, она будет требовать уступок в основополагающих принципах БЮТ и существующей коалиции. Наш ориентир – национал-демократическое государство, ради этого возрождалась и формировалась как независимая Украина. Не для того, чтобы в угоду группе олигархов их обслуживать и сдавать им все наши достижения.



{7-} На самом деле, я не верю в коалицию Партии регионов и БЮТ. Тот, кто сейчас идет на такую коалицию, – проигрывает следующие президентские выборы. Президентские выборы состоятся при любой погоде, а потому нужно прекратить спекуляции на тему конституционных изменений и изменений распределения власти. Это уже запоздалый трюк, выгодный, прежде всего, Партии регионов. Склоняя блок Юлии Тимошенко к коалиции, они нейтрализуют ее будущий электорат. Это будет ее ошибкой, если она согласится на союз. Таким образом она лишится любых перспектив в политике.



В действительности, если союз ПР и БЮТ сложится, то он будет очень кратковременным. Он сразу распадется. И в таком альянсе проигрывает исключительно БЮТ.