Азаров отчитался, как готовит выполнение обещаний Януковича

{1-} Премьер-министр Украины Николай Азаров уверил, что правительство уже занимается подготовкой изменений в госбюджет для выполнения социальных инициатив Президента Виктора Януковича.

Азаров заявил, что Кабинет министров внесет в Верховую Раду изменения в государственный бюджет на текущий год в начале апреля.

«Все позиции найдут отображение в изменениях в бюджет, которые уже сейчас готовит правительство. В начале апреля мы подадим их в Верховную Раду», – сказал он 15 марта, выступая на часе вопросов к правительству в парламенте, передаёт ZN.ua.

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«Спектр направлений достаточно широк: от стимулирования увеличения численности рабочих мест, в первую очередь для молодых людей, людей предпенсионного возраста и жителей сельской местности, до новых подходов к формированию государственного заказа на подготовку именно тех специалистов, которые будут необходимы на рынке труда», — уточнил премьер.

Он также отметил, что правительство совместно с Нацбанком начали работу над формированием программы государственного ипотечного кредитования и жилищного строительства. «Эта инициатива является важной, не только для людей, которые требуют улучшения жилищных условий, — каждая гривна инвестиций имеет существенное, мультипликативное влияние на экономику», — подчеркнул Азаров.

Ранее Главред также сообщал, что Николай Азаров считает, что реализация социальных инициатив Президента Виктора Януковича обойдется в 2012 году почти в 25 млрд грн.

«Скажем, весь пакет этих социальных мероприятий примерно будет стоить около 25 млрд грн.», – сообщил премьер-министр.

В то же время он подчеркнул, что эта сумма не столь значительна по сравнению со всеми бюджетными расходами и не может вызвать инфляцию.

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