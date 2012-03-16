Янукович назначил Клюева на новую должность

16 марта 2012, 11:12

{1-} Президент Украины Виктор Янукович создал Комитет по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Исполнительным секретарем комитета назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев

Соответствующий указ подписан в пятницу и обнародован на сайте главы государства.

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Согласно документу, Комитет по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и ОПК (далее – Комитет) возглавляет президент Украины, он же утверждает его персональный состав по представлению исполнительного секретаря Комитета.

Исполнительным секретарем комитета назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев.

Клюеву поручено в двухнедельный срок подготовить проект Положения о Комитете для рассмотрения аппаратом СНБО.

Указом утвержден персональный состав комитета. В него, в частности, вошли: премьер-министр Украины Николай Азаров, глава Государственного космического агентства Юрий Алексеев, глава МинЧС Виктор Балога, глава МИД Константин Грищенко, начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженных сил Владимир Замана, глава МВД Виталий Захарченко, глава СБУ Игорь Калинин, глава Минфина Юрий Колобов, глава Министерства юстиции Александр Лавринович, глава Государственной пограничной службы Николай Литвин, глава администрации президента Сергей Левочкин, министр обороны Дмитрий Саламатин, вице-премьер-министр социальной политики Сергей Тигипко.

Кроме того, в состав комитета по согласию могут войти главы подкомитетов Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Кинах и Александр Кузьмук.

Ранее Главред  также сообщал, что 15 марта  Президент Виктор Янукович назначил первого заместителя главы Службе безопасности Украины  Петра Шатковского руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Первым заместителем главы СБУ Шатковский был назначен 25 февраля текущего года. До этого он занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

В обязанности Шатковского входит организация безопасности во время проведения Евро-2012.

фото: mignews.com.ua

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