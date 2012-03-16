Бютовцы пугают «адекватными» мерами: их не пустили к Тимошенко

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Председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин на заседании парламента пожаловался, что депутатов-бютовцев не пускают к Юлии Тимошенко.

Он обратился к министру юстиции Александру Лавриновичу вмешаться в ситуацию, и допустить депутатов. Иначе они «примут адекватные меры».

В ответ Лавринович заявил, что министерство не осуществляет актуального руководства пенитенциарной службой, а лишь обеспечивает ее деятельность, пишет Украинская правда.

«Есть объекты, на которые нужен специальный допуск. Нельзя говорить, что депутат может зайти во все помещения в государстве», - заявил министр.

В свою очередь спикер Верховной Рады Владимир Литвин попросил своего заместителя Адама Мартынюка связаться с колонией и выяснить все обстоятельства инцидента.

Позже Лавринович заявил, что 3 депутата, которые имеют врачебную специальность, беспрепятственно допущены на территорию колонии и сейчас решается, какую часть территории они могут посетить.

В то же время Кожемякин заявил, что в колонию пытались попасть 10 депутатов, и 7 женщин еще ждут под воротами.

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