Защитница Pussy Riot заявила об избиении православными активистами (ВИДЕО)

В России гражданская активистка Таисия Круговых подала заявление об избиении во время несанкционированной акции в защиту группы Pussy Riot.

Об этом сообщают «Грани.ru».

Напомним, 14 марта в Московском городском суде рассматривалось дело о законности ареста в качестве меры пресечения для двух девушек из Pussy Riot, которые приняли участие в «панк-молебне» в храме Христа Спасителя.

В это же время у ворот здания проходил несанкционированный пикет в поддержку арестованных.

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Сначала пикет проходил мирно – охрана суда просила пикетчиков покинуть территорию и предпринимала аккуратные попытки под руки отвести активистов подальше от забора. Те, в свою очередь, сопротивлялись, настаивая, что идет одиночное пикетирование, не требующее санкции.

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Вскоре к зданию подошли православные активисты в количестве четырех человек, которые принялись поливать пикетчиков «святой водой».

Пикетчики старались не реагировать, и провокация прошла бы безрезультатно, однако вскоре на место событий прибыли около десяти молодых мужчин спортивного телосложения, которые начали вырывать у пикетчиков плакаты.

Завязалась потасовка, во время которой один из активистов толкнул пикетчицу, и девушка упала. Поднявшись, девушка попыталась «разобраться» с кем-то из товарищей своего обидчика, и тот сорвал с нее шапку-балаклаву.

Девушка предприняла попытку броситься на мужчину с кулаками, но тут же сама «поймала» удар, его нанес тот же молодой человек, который толкнул ее.

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В ударившем девушку мужчине присутствовавшие на месте журналисты опознали Александра Босых, руководителя молодежных проектов Конгресса русских общин, основанного в 1992 году Дмитрием Рогозиным.

В связи с этим уже сутки в российской блогосфере не утихают обсуждения инцидента, в ходе которых блогеры особо подчеркивают, что Босых «приближен» к Рогозину и является чуть ли не его помощником.

В качестве доказательства приводятся фотографии, где вице-премьер и христианский активист запечатлены вместе.

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Официальные представители Рогозина его связь с Босых отрицают.

«Такого помощника у Дмитрия Олеговича нет и не было», - заявила пресс-секретарь Рогозина. Сам вице-премьер России комментариев по данному поводу не дает.

Драку у здания Мосгорсуда разнимала полиция, которая задержала Таисию Круговых, еще одного пикетчика – Давида Абрамова, а также троих православных активистов, среди которых был и Босых. Их повезли в отделение полиции, где девушка написала заявление об избиении, Абрамов выступил свидетелем.

Через некоторое время в отделение приехали представители Центра «Э», так как они подозревали Круговых к причастности к деятельности Pussy Riot.

Как оказалось, Босых и его товарищи подали встречный иск, в котором обвинили Круговых в том, что она якобы напала на них, будучи пьяной.

Как заявил в своем блоге адвокат, защитник девушки, Дмитрий Щедрин: «Это ведь так по православному трем 35-40-летним мужикам напасть на мирно стоящую молодую девушку с плакатом, а потом в ОВД этого не признавать и заявлять в ответ, что это она их избивала... Это ведь так в соответствии с духом обновленной российской полиции, признать, что оснований для принудительной дактилоскопии как собственно для задержания Таисии нет, при этом не выпускать из здания ОВД, тянув за рукав, сообщить: «Ну мои же отпечатки в базе есть (у сотрудника полиции!) и твои будут, это не страшно», - пишет Щедрин (орфография сохранена)».

Примечательно, что результаты теста на алкоголь Круговых не сообщили, неизвестной остается и судьба ее заявления – информации, заведено ли соответствующее уголовное дело, на данный момент нет.

фото: topnews.ru

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