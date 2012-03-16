Кабмин рассказал, где возьмут 25 миллиардов на обещания Януковича

{1-} Вице-премьер - министр социальной политики Сергей Тигипко заявляет, что на реализацию социальных инициатив Президента Виктора Януковича необходимо около 25 млрд грн.

"Уважаемые народные депутаты, если говорить о тех расходах, которые должен понести наш бюджет для того, чтобы выполнить все социальны инициативы, они разделятся на две части. Для того, чтобы выполнить ипотечную программу – приблизительно 10 млрд грн; для того, чтобы выполнить все социальные инициативы, нужно будет 16, где-то 15 млрд грн… Вместе 25 млрд грн", - сказал он в ходе часа вопросов к правительству на заседании парламента в пятницу, передаёт Интерфакс – Украина.

По словам вице-премьера, эти средства можно будет взять из государственного бюджета. При этом Тигипко подчеркнул, что эти средства можно будет взять из спецфонда государственного бюджета, перевыполнение поступлений в который за два месяца этого года составило 2,2 млрд грн. При этом перевыполнение поступлений в ПФ составило 1 млрд грн и в другие социальные фонды - 0,3 млрд грн, и вместе эта сумма составляет 3,5 млрд грн, подчеркнул он.

"Мы предусматриваем, что за счет роста экономики мы сможем увеличить доходы приблизительно на 14 млрд грн. И это не принимая никаких законодательных решений", - сказал Тигипко.

Он также подчеркнул, что если говорить о других источниках наполнения госбюджета, то, вместе с изменениями в госбюджет, правительство должно будет подать и другие законопроекты, направленные на наполнение госбюджета, в первую очередь, за счет перераспределения доходов от богатых к бедным.

Вице-премьер отметил, что правительство планирует подать закон о налоге на богатство, изменения в законодательство по оффшорным зонам, в том числе он не исключил возможности подготовки законопроекта, предлагающего облагать налогом добычу полезных ископаемых. "У нас есть уверенность, что эти деньги мы найдем", - резюмировал Тигипко.

Ранее Главред также сообщал, что Николай Азаров считает, что реализация социальных инициатив Президента Виктора Януковича обойдется в 2012 году почти в 25 млрд грн.

«Скажем, весь пакет этих социальных мероприятий примерно будет стоить около 25 млрд грн.», – сообщил премьер-министр.

В то же время он подчеркнул, что эта сумма не столь значительна по сравнению со всеми бюджетными расходами и не может вызвать инфляцию.

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