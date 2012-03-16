Юрий Чмырь: Сумщина - магнит для инвестиций

{1-} В Сумской области созданы самые комфортные условия для работы иностранных и украинских инвесторов.

По словам главы Сумской ОГА Юрия Чмыря, главный фактор привлекательности региона для инвесторов - принцип «Единого инвестиционного окна», который лишь за полтора года позволил привлечь в область 142 млн. долларов.

Это 40% всей суммы инвестиций, привлеченных в область за всю историю инвестирования в регион. Сейчас Сумщина удерживает лидерство в Украине по темпам привлечения инвестиций.

Как отметил Юрий Чмырь в прямом эфире 5 канала 14 марта, «Единое инвестиционное окно» - это эффективный механизм и инструмент по привлечению инвестиций, работа которого в Сумской области идеально налажена. Благодаря этому инвестор получает поддержку властей и полное административное сопровождение проекта.

«Единым инвестиционным окном», которое с декабря 2010 года работает в Сумской области, воспользовались мощнейшие инвесторы мира.

Американская компания «Kraft Foods» в рекордные сроки построила цех по производству бисквитного печенья на шоколадной фабрике в Тростянце. В этот проект компания вложила 40 миллионов долларов.

Известная итальянская компания «Guala Closures Group», которая в 2011 году расширила свое производство на Сумщине, вложила в строительство нового корпуса 40 миллионов гривен.

Инвесторы, которые успешно реализовали проекты на Сумщине, готовы вкладывать в область новые инвестиции. Так, «Kraft Foods» планирует построить в г. Тростянец логистический центр за 40 миллионов долларов, еще 10 миллионов вложить в инфраструктуру города.

«Guala Closures Group» собирается уже в третий раз расширить свое производство, инвестировав 40 миллионов долларов.

Сумской областью заинтересовались инвесторы из КНР. 14 марта между Сумской ОГА и украино-китайским советом по экономическому развитию был подписан меморандум о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что китайцы уже реализовывают инвестиционный проект по производству строительных материалов на базе индустриального парка «Свема» (г. Шостка).

Кроме того, инвесторы намерены перевести спиртовой завод в с.Поповка Конотопского района на производство современного топлива биоэтанола.

Сумская область - один из первых регионов, который смог наладить системное сотрудничество с инвестором в плане социальной ответственности. Особенно это касается инвесторов, которые работают в сфере АПК.

Каждая компания обязана заключить социальные договора с сельсоветами и отчислять определенную сумму на социальное развитие территорий.

В 2011 году инвесторы направили на развитие сельских территорий 34 млн. грн, а в 2012 году планируют вложить более 60 миллионов.

«Инвестор, который вложил деньги и сегодня работает на прибыль, имеет определенную нагрузку – делает территорию, на которой работает, комфортной для проживания», - отметил Юрий Чмырь.

В 2011 году инвесторы, работающие в АПК области, помогли купить 17 автомобилей скорой помощи для работы в районах. В феврале 2012 года открылся фельдшерско-акушерский пункт в с.Биживка Бурынского района, который был отремонтирован за средства компании-инвестора «Дружба-Нова».