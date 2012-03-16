В Молдове избран новый президент

16 марта 2012, 11:32

{1-} В пятницу, 16 марта, 62 из 101 депутата молдавского парламента избрали нового, уже четвертого, президента Молдовы. Им стал 63-летний юрист Николай Тимофти.

В частности, «за» голосовали все 59 депутатов от правящего Альянса за европейскую интеграцию, а также трое депутатов от Партии социалистов. Фракция Партии коммунистов в количестве 39 депутатов бойкотирует заседания парламента и в выборах не участвовала, сообщает «Интерфакс-Украина».

Избранием президента парламент Молдавии преодолел политический кризис, который продолжался с апреля 2009 года. Все это время парламент не мог избрать президента, так как ни одна из политических сил не могла набрать 61 голос.

По этой причине дважды проводились досрочные выборы, но ситуация не менялась. Правящей коалиции и социалистам удалось прийти к компромиссу по кандидатуре Н.Тимофти и избрать его на пост главы государства.

Напомним, что в 1991-1996 годах страну возглавлял Мирча Снегур, в 1996-2001 гг. президентом был Петр Лучинский, в 2001-2009 гг - Владимир Воронин.

Снегур и Лучинский становились президентами в результате всенародных выборов, а Воронин стал президентом после изменения Конституции в 2000 году, когда избрание президента стало прерогативой парламента.

Тимофти - родился 22 декабря 1948 года во Флорештском районе на севере Молдавии (примечательно, что в этом же районе родились первый и второй президент Молдавии - Мирча Снегур и Петр Лучинский). Окончил юридический факультет МолдГУ. Работал судьей на протяжении 36 лет, с 1976 года.

С 1996 года стал председателем Ассоциации судей Молдовы. В 1996 году возглавил Апелляционную Палату Кишинева, но был освобожден от должности после прихода к власти Партии коммунистов в 2001 году.

В 2010 году стал председателем Высшего совета магистратуры.

Тимофти имеет трех взрослых сыновей, один из них работает юристом, второй - спортивным журналистом, третий живет и работает в США.

Выступая ранее перед депутатами Тимофти заявил, что «Молдова нуждается в национальной идее, которая способна объединить расколотое молдавское общество».

«Такой национальной идеей должна стать европейская интеграция. В последние годы многое делается в этом направлении. Но мы, все вместе должны сделать так, чтобы люди чувствовали отдачу от процесса европейской интеграции, чтобы не только законы, но и качество жизни приближалось к европейским стандартам. Я буду прилагать все усилия, чтобы вместе с правительством и парламентом добиться результатов на этом пути», - заявил Тимофти.

Он призвал «не противопоставлять европейскую интеграцию другим проектам» и заявил, что «никогда не занимался и не будет заниматься политикой».

«Я согласился занять пост президента, так как это сейчас нужно моей стране. Но, я не занимался и не буду заниматься политикой, я не буду участвовать в партийной деятельности. Я хочу быть президентом для всех граждан, объединить страну», - сказал Тимофти.

Выступая в пятницу с трибуны парламента, премьер-министр Молдова Влад Филат заявил, что «Молдова жила без президента на протяжении 917 дней, но Бог положил конец этому сложному периоду и дал подходящего кандидата, который будет хорошим президентом».

фото: csm.md

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