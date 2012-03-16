Депутаты намерены установить новые пенсии педагогам

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Депутаты Блока Юлии Тимошенко –«Батьківщина» Андрей Павловский и Александр Дубовой предлагают парламенту установить педагогам пенсии в размере не менее 80% от их заработной платы. Об этом говорится в законопроекте 10173, зарегистрированном в Раде. Соответствующие изменения депутаты предлагают внести в статью 57 закона «Об образовании».

Нардепы предлагают компенсировать недостающую до необходимого размера часть пенсии из государственного бюджета, пишет Сегодня.

Депутаты также предлагают повысить надбавки к зарплате педагогов за выслугу лет, в частности за 3 года работы с 10% до 20%, 10 лет - с 20% до 30%, а также 20 лет - с 30% до 50%.

Выплаты на оздоровление при ежегодном отпуске определяются в размере месячной зарплаты, но не менее 3-х прожиточных минимумов.

Также законопроектом предлагается установить размер материальной помощи педагогам государственных и коммунальных образовательных учреждений для решения социально-бытовых вопросов не менее 2-х прожиточных минимумов.

Авторы предлагают обеспечить бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением педагогам, работающим в сельской местности и поселках городского типа, а также пенсионерам, которые раньше работали педагогами в этих населенных пунктах и проживают в них.

В пояснительной записке целью законопроекта называется повышение социальных гарантий и престижности труда педагогических работников.

Дополнительные расходы из госбюджета депутаты предлагают восполнить поступлениями от проведения приватизации, а также за счет сокращения расходов на содержание аппаратов и количества государственных служащих министерств и ведомств.

Как сообщалось, премьер-министр Николай Азаров считает, что средний уровень зарплат педагогов можно повысить до уровня средней зарплаты по экономике за 1-2 года.

В то же время депутат Юрий Кармазин (фракция Блока «Наша Украина - Народная Самооборона») предложил парламенту включить педагогических и научных работников вузов в перечень тех категорий населения, которым в первую очередь предоставляется жилье в случае его отсутствия.

Авторы предлагают за счет госбюджета начислять ту часть пенсии, которая превышает нынешний ее размер, выделяемый из Пенсионного фонда.

фото: bagnet.org

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