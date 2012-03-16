В Кабуле турецкий вертолет упал на жилой дом: 14 погибших

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В Афганистане разбился турецкий военный вертолет.

Как заявили представители местных властей, в результате крушения боевой машины погибли восемь турецких солдат, находившиеся на борту, а также две женщины и двое детей, которые были на земле, сообщает РБК.

Сообщается, что вертолет загорелся в воздухе, после чего упал на жилой дом в районе Баграми. Причины авиакатастрофы выясняются.

На место происшествия выехали органы правопорядка и спасатели. Проводится расследование обстоятельств авиакатастрофы.

Как сообщалось, 14 марта, в Афганистане в южной провинции Гельменд на мине подорвался микроавтобус с пассажирами, восемь человек погибли.

По данным пресс-секретарь губернатора Дауд Ахмади, инцидент произошел в уезде Марджа, скорее всего мина предназначалась американским или афганским военным. Все погибшие - мирные жители

Напомним, в Тверской области потерпел аварию боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор». В результате крушения штурман винтокрылой машины погиб на месте аварии, пилот скончался уже по дороге в больницу. Это первая в истории катастрофа К-52 и вообще летное происшествия для вертолетов этого типа.

фото: 1news.az

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