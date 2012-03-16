У Януковича официально подтвердили его визит в Россию

{1-} 19-20 марта пройдет рабочий визит Президента Виктора Януковича в Российскую Федерацию. Он посетит саммит ЕврАзЭС, в котором Украина имеет статус наблюдателя.

Об этом сообщил глава АП Сергей Левочкин, о чем информирует пресс-служба главы государства.

Участие Януковича в саммите будет способствовать последующей перестройке взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

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Кроме того, он намерен также провести встречи с лидерами государств-участниц Содружества, во время которых планирует обсудить наиболее актуальные вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес, отметил Левочкин.

Ранее «Главред» сообщал, что хотя официальная цель визита – заседание в совете ЕврАзЭс, фактическая – это новое «знакомство» с избранным президентом России Владимиром Путиным.

Киев опасается, что с возвращением Путина в Кремль Москва усилит влияние на соседей и будет «закручивать гайки», поэтому Украине сейчас важно присмотреться и понять, как говорить с российской властью.

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