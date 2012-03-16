Рада не захотела просить Януковича освободить Тимошенко и Луценко

{1-} Верховная Рада Украины отказалась направить Президенту Виктору Януковичу депутатский запрос об освобождении из заключения экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко.

На заседании парламента в пятницу председатель Верховной Рады Владимир Литвин зачитал запрос депутата фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергея Власенко к президенту Украины Виктору Януковичу о выполнении президентом параграфа 3 Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в части освобождения украинских политических заключенных Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Однако этот запрос поддержали лишь 126 народных депутатов.

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Согласно процедуре, вначале в поддержку депутатского запроса президенту должны проголосовать не менее 150 народных депутатов, а затем за его направление главе государства – не менее 226, передаёт Интерфакс – Украина.

Ранее Главред также сообщал, что в Верховную Раду внесён проект закона «Об амнистии в 2012 году», который предполагает освобождение бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко.

Данный законопроект зарегистрирован в парламенте под № 10174 во вторник, 13 марта. Инициатором законопроекта является народный депутат Арсений Яценюк.

В частности, законопроект предлагает уменьшить число лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и не представляющих значительной общественной опасности. Документом предлагается применить амнистию прежде всего к наиболее незащищенным и социально уязвимым категориям осужденных, в том числе несовершеннолетним, беременным, пожилым людям, инвалидам.

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