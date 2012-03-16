В России солдаты получат белье на основе нанотехнологий

{1-}
Войска Центрального военного округа России до конца 2012 года получат свыше 50 тысяч комплектов современного постельного белья, выполненного, в том числе, на основе нанотехнологий.
Об этом сообщает «Lenta.ru».
В комплект белья входит матрац с поролоновой составляющей, подушка из тика с синтетическим наполнителем, а также однотонное серое шерстяное одеяло увеличенного размера, изготовленное с применением полиамидной нити.
Производством белья занимаются три фабрики в Москве, Московской и Тамбовской областях.
В настоящее время российские войска уже получили 25 тысяч комплектов современного белья. Еще около 30 тысяч будет поставлено в течение года.
Помимо нового белья, военнослужащие получат новые улучшенные кровати.
фото: topwar.ru
Новости по теме:
Названы технологии, которые изменят нашу жизнь: доклад IBM «5 за 5» (ВИДЕО)
Ученые создали улитку-киборга, вырабатывающую электричество (ФОТО)
Японские ученые создали человекоподобного робота-«аватара» (ВИДЕО)