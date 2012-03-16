Ющенко вспомнил о «бандюках» с чемоданами денег

16 марта 2012, 11:59

{1-} Бывший президент Виктор Ющенко считает «преступной» предложенную властью и оппозицией избирательную систему, однако при этом вспомнил прежнюю систему, при которой «бандюки» с чемоданами денег могли покупать себе избирательные округа.

Об этом Ющенко заявил в интервью газете «Україна молода».

 «Нынешняя избирательная модель, принятая властью и оппозицией, наиболее преступная, которая когда-либо была в Украине. Она приносит все худшее, что было в разных моделях выборов ранее. И это дает возможность невиданного манипулирования выборами или их результатами», - сказал экс-президент.

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Он напомнил, что первые выборы после обретения независимости проходили по мажоритарной системе. «У меня в памяти отложилось 7–8 фамилий «бандюков», которые пришли в политику с чемоданами денег, «купили» округ, еще больше через парламент тенизировали (а то и криминализировали) экономику, в конечном итоге, и саму политику», - сказал он.

 «Пропорциональная модель в условиях Украины тоже оказалась неудачной, потому что она сильно криминализировала парламент через закрытые списки. Когда лицом блока является первая пятерка, а избиратель не знает, кого он избирает, идет манипулирование общественным мнением. Место в списке можно купить, даже если у тебя две-три судимости, ты украинофоб, не исповедуешь государственные ценности», - считает экс-президент.

 По его мнению, новая система оставляет проблему «покупки» округов, миграции «тушек» после выборов. «Дежавю, да и только. Более управляемой мажоритарной формулы, чем та, что предложена сейчас, не существует. И власть владеет фильтром - начиная с того, как кого-то не допустить на выборы, и заканчивая тем, как это было с «Нашей Украиной» в 2002 году (напомню, после того как депутатам выдали мандаты, кого-то позвали в прокуратуру, кого-то на Банковую, кого-то на Грушевского, чтобы промыть мозги и вынудить депутата присоединиться к провластной силе). Так формировалось парламентское большинство и тогда, когда спикером был МОРОЗ, а премьером — Янукович. И именно это в 2007 году побудило меня к роспуску парламента и проведению внеочередных выборов», - сказал Ющенко.

 «Мы не изменили обстоятельства, которые формировали риски еще пять лет тому назад, напротив, они усилились. Мы приходим с теми же закрытыми списками, с той же политической коррупцией людей, которые далекие от украинских ценностей. Власть думает, что такой пропорциональной системой лучше руководить, и она правильно думает. С точки зрения ее мотивов - все правильно, а вот общество в этой ситуаций проигрывает», - убежден он.

Ранее «Главред» сообща, что экс-президент Леонид Кравчук выразил свое мнение, что пока в Верховную Раду будут попадать одни и те же депутаты, каждый закон, который будет принимать такой парламент, будет куплен, продан и скомпрометирован.

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