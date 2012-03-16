Оппозиция снова заблокировала Верховную Раду

{1-} После объявления спикером Владимиром Литвином перерыва народные депутаты из оппозиции заблокировали президиум Верховной Рады , загородив стульями выходы из зала президиума, а также выходы из президиума в кулуары парламента.

Депутаты БЮТБ объяснили, что блокирует трибуну с цель обеспечить "немедленного" рассмотрения проекта постановления о выполнении резолюции ПАСЕ, передаёт РБК-Украина.

Согласно повестки, депутаты заслушают отчет ВСК по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых договоров, а также рассмотрят проект постановления о реализации требований ПАСЕ и принять проект закона о реформировании нефтегазового комплекса.

Ранее Главред также сообщал, что Верховная Рада Украины, сегодня 16 марта, в ходе пленарного заседания рассмотрит законопроект №9429, инициированный правительством "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса".

Согласно тексту проекта закона, реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий НАК "Нафтогаз Украины", осуществляющих деятельность по транспортировке магистральными и/или распределительным трубопроводам, хранение в подземных газохранилищах, и НАК" Нафтогаз Украины" осуществляется по решению Кабинета министров Украины

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