Таможенникам урезали права

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Новый Таможенный кодекс юристы оценивают довольно позитивно, но отмечают, что его недостатки уже в ближайшее время проявятся на практике.

По данным правников, таможенников лишили права на судебную экспертизу, права выпускать приказы нормативного характера и права самостоятельно выполнять решения судов. Кроме того, конфискация имущества будет проводиться таможней всего на два месяца вместо трех лет.

Также эксперты плюсом нового закона называют то, что он в целом приведен в соответствие с международными документами, в частности, с Конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур и Конвенцией о временном ввозе, пишет «Сегодня».

Так юрист Noerr Киев Олег Климчук заявил: «В соответствии с заключительными положениями принятого ТК, ряд нормативных документов, а также отдельных положений нормативных документов утрачивают свою силу, что, безусловно, будет вести к унификации и кодификации законодательства Украины в таможенной сфере», - считает эксперт.

По его словам, не менее ожидаемой является реформа таможенной системы Украины. Климчук отмечает, что весьма позитивным является то, что таможенников лишили права проводить судебную экспертизу. «Также из ТК исключены положения, которыми таможенным органам предоставлялось право самостоятельно исполнять решения судов о конфискации товаров и транспортных средств», - подчеркивает юрист. Сокращен также срок применения административного взыскания за нарушение таможенных правил – теперь конфискация товаров будет осуществляться на два месяца, а не на три года. Это, по словам эксперта, должно оптимизировать работу таможенной службы касательно правонарушителей и уменьшить рычаги влияния таможни на бизнес.

Лишили таможню и права на приказы нормативного характера, говорит Климчук – это право передали Минфину. «Это должно, безусловно, уменьшить возможности нормативного влияния таможенной службы на бизнес, однако данным законом не исключается выдача документов ненормативного характера», - поясняет он. Тут, по его словам, довольно популярной является форма письма, которая ввиду единой административной структуры таможни будет не менее обязательна для работников таможни, чем нормативно-правовые документы Минфина. Также депутаты учли критику норм об определении таможенной стоимости товаров – у декларантов появилось больше возможностей доказать таможенникам свою правоту в тех же судах.

По словам Климчука, теперь не нужно будет получать разрешение таможни на брокерскую деятельность, но ее лицензирование оставили в силе. «В целом, с учетом замечаний Президента Виктора Януковича в Кодекс было внесено 148 поправок, позитив или негатив от которых для бизнеса станет известен уже в ближайшее время», - сказал он.

фото: torgportal.info

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