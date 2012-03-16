В Риге начался марш легионеров СС (ФОТО)

В Риге началось шествие легионеров СС и представителей националистических движений.

Об этом сообщает DELFI.

Подобные акции ежегодно проводятся в латвийской столице 16 марта, в День памяти легионеров.

Утром в Домском соборе по традиции прошло богослужение: ветераны легиона почтили там память погибших товарищей. После этого они вышли из собора, построились в колонны и двинулись к памятнику Свободы в центре города, где их ожидают поддерживающие легионеров молодые люди с флагами.ї

По словам молодых людей, они готовы «с почестями встретить участников шествия».

В то же время у памятника Свободы проводят акцию и антифашисты, которые установили там деревянные конструкции, символизирующие забор концлагеря, и прикрепляют к ним фотографии, свидетельствующие о преступлениях нацистов.

Шествие легионеров возглавляют депутаты-националисты Имант Парадниекс, Райвис Дзинтарс и Янис Домбрава. Националистическое объединение, которое они представляют, входит в парламенте в состав правящей коалиции.

День легионеров отмечается в Латвии в годовщину одного из событий Великой Отечественной войны, когда 16 марта 1944 года латышский легион СС впервые вступил в бой с Красной Армией.

В этот день в Риге ежегодно проводятся шествия, в которых участвуют ветераны легиона и представители националистических организаций. Акции иногда сопровождаются столкновениями между националистами и антифашистами.

Нынешние мероприятия пока проходят спокойно. Для обеспечения порядка в Риге задействованы около тысячи двухсот полицейских.

Напомним, что Рижский сейм в преддверии Дня легионеров отклонил все заявки на массовые мероприятия, запланированные 16 марта.

Власти столицы объяснили, что запрет на шествия и другие акции, которые планировавшиеся как националистами, так и антифашистами, наложен с учетом возможных провокаций и угрозы общественному порядку.

Однако позднее организаторы мероприятий, в том числе объединение Daugavas Vanagi, которое организует шествия легионеров, успешно оспорили запрет в суде.

Среди прочего разрешения на акции 16 марта добилось «Объединение против нацизма». Утром 16 марта его представители возложили венок к памятнику Свободы, почтив память жертв нацизма. В акции участвовал в том числе глава Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф.

Латышский легион СС был создан в 1943 году. Его сформировали из населения оккупированной Латвии, призванного на службу гитлеровцам, а также из латышских добровольческих отрядов.

Легионеры участвовали в боевых действиях против советских войск, а также в карательных операциях против партизан.

Их также обвиняют в расправе над мирными жителями на территории Беларусь и Польши (латышские историки это отрицают). Большинство легионеров были убиты советскими войсками или попали в плен.

фото: delfi.lv

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