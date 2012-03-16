Наследники умерших вкладчиков Сбербанка получат 300 миллионов

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Минфин Украины планирует выделить 300 миллионов гривен наследникам умерших вкладчиков Сбербанка СССР.

Об этом заявил министр соцполитики Сергей Тигипко в парламенте.

Как утверждает министр, сейчас есть полный реестр вкладчиков Сбербанка, которые не получили деньги. Но, если кого-то в нем нет, то он может обратиться в комиссию, чтобы она признала его права, пишет НБН.

«Что касается умерших вкладчиков, то я считаю - это обязательство государства перед ними. Они должны перейти к потомкам. И соответствующие деньги предусмотрены в размере 300 миллионов», - добавил Тигипко.

Он также не исключил, что позже могут быть выплачены компенсации обманутым вкладчикам трастов.

«Все, что будет появляться в бюджете, будет направляться на человеческие потребности. Мы хотим восстановить справедливость – выплатить 6 миллионам эту тысячу гривен. Если у нас появятся дополнительные возможности в бюджете, я бы возвратился к тому, чтобы помочь людям ,которые потеряли деньги в трастах и других финансовых учреждениях», - подчеркнул министр.

фото: moneyball.info

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