Делегация депутатов прорвалась в колонию к Тимошенко

{1-} Группа народных депутатов от фракции "БЮТ-Батькивщина" была допущена в Качановской колонии в Харькове, где содержится экс-премьер Юлия Тимошенко. Сейчас делегация депутатов находится у руководства этого заведения.

Об этом во время пленарного заседания парламента сообщил первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк после телефонного разговора с руководством колонии. В частности, в колонию попали Сергей Шевчук, Елена Шустик, Евгений Добряк, Вячеслав Передерий, Антонина Болюра, Елена Бондаренко, Элина Шишкина и Владимир Филенко.

По словам Мартынюка, в настоящее время решается вопрос, в каких именно помещениях смогут побывать народные депутаты, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос депутатов в сессионном зале, почему их коллег не пустили сразу, Мартынюк пошутил: «Слабо обращались».

Председатель ВР Владимир Литвин дал поручение Мартынюку связаться с руководством пенитенциарной службы, с Генеральным прокурором Украины и выяснить все обстоятельства, почему народных депутатов Украины не допускают сегодня на территорию Качановской колонии. Перед этим лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Кожемякин на заседании парламента заявил, что сегодня 30 журналистов допустили в колонию, но в то же время не пускают народных депутатов Украины, которые там есть, а это нарушение закона Украины о статусе народного депутата Украины.

Ранее Главред сообщал, что председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин на заседании парламента пожаловался, что депутатов-бютовцев не пускают к Юлии Тимошенко.

Он обратился к министру юстиции Александру Лавриновичу вмешаться в ситуацию, и допустить депутатов. Иначе они «примут адекватные меры».

В ответ Лавринович заявил, что министерство не осуществляет актуального руководства пенитенциарной службой, а лишь обеспечивает ее деятельность.

«Есть объекты, на которые нужен специальный допуск. Нельзя говорить, что депутат может зайти во все помещения в государстве», - заявил министр.

фото: most-kharkov.info

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