Состоялась жеребьевка матчей 1/4 Лиги Чемпионов

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В штаб-квартире УЕФА в Швейцарии состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов.
«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) – «Челси» (Лондон, Англия)
«Милан (Италия) –«Барселона» (Испания)
«Марсель» (Франция) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)
АПОЭЛ (Никосия, Кипр) – «Реал» (Мадрид, Испания)
В полуфиналах сыграют победители пар
«Марсель» (Франция) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)/ АПОЕЛ (Никосия, Кипр) – «Реал» (Мадрид, Испания)
«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) – «Челси» (Лондон, Англия) / «Милан» (Италия) –«Барселона» (Испания)
Поединки 1/4 финала пройдут 27-28 марта и 3-4 апреля, полуфиналы - 17-18 и 24-25 апреля.
Финал Лиги Чемпионов состоится 19 мая в Мюнхене.
фото: donbass.ua
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