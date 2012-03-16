Ющенко: «циничные» выборы в России негативно повлияют на Украину

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Экс-президент Виктор Ющенко заявил, что «циничные» президентские выборы в России негативно скажутся на судьбе Украины.

«В России завершились циничные выборы, результат которых не обещает стабильной жизни Украины», - сказал бывший президент, пишет «Украина молодая».

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«Тем более что наша власть оставила без ревизии и не отменила через суд экономически преступное московское газовое соглашение - план колонизации, в рамках которого не выживет ни одно суверенное государство», - добавил Ющенко.

«Поэтому северный сосед будет пытаться с большим рвением оттянуть Украину от европейских приоритетов, интегрировать в Таможенный союз, в ЕЭП, решить вопрос с конфискацией газотранспортной системы», - считает он.

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В то же время, отметил экс-президент, в Евросоюзе сейчас «доминирует евроскептицизм». «Лидеры Европы озабочены проблемами собственной финансовой и экономической стабильности. Поэтому Украина не стоит в их приоритете, к сожалению», - сказал Ющенко.

По его словам, в США тоже «заняты президентскими выборами, после которых произойдет очередная перезагрузка отношений с Россией, сложные отношения с ЕС и Китаем», поэтому «трудно прогнозировать, что Украина в этот период найдет в Штатах надлежащее место как стратегический партнер».

В то же время, внутри страны, констатировал Ющенко, падает доверие к власти и отсутствует политический и общественный диалог, общество в определенной мере поляризуется, теневая экономика занимает 47% валового национального продукта.

«Протестные настроения в обществе самые высокие за 15 лет, некоторые из социологов оценивает их на уровне 55% (кстати, во времена Майдана, в ноябре-декабре 2004 года, эти настроения оценивались на 45%)», - сказал экс-президент.

По его мнению, «чрезвычайно сложная внутренняя и внешняя ситуация может привести к катастрофе».

Кроме того, комментируя уголовные дела Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, Ющенко отметил, что политически «они отбросили Украину на много лет назад».

«Их будут использовать разные стороны разными способами, но с одной целью. И это негативно отражается не только на внешнеполитическом курсе, но и во внутренней жизни. Эти политизированные процессы раскололи общество ... Это испытание, с которым Украина, мягко говоря, не справилась», - сказал он.

фото: goodvin.info

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