Рада закончила работу, потому что не хочет идти на поводу у оппозиции

{1-} Сегодня заседание Верховной Рады не откроется. Об этом журналистам во время брифинга заявил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Мы не можем идти на поводу у отдельных наших коллег… Очевидно, нам придется менять формат работы, то есть, определять наиболее важные для страны законопроекты, определять дни, в которые они будут проголосованы, и в эти дни обеспечивать четкую работу Верховной Рады. Нам не хотелось бы это делать, но другого варианта нет», – подчеркнул Ефремов, передает НБН.

Напомним, после объявления спикером Владимиром Литвином перерыва народные депутаты из оппозиции заблокировали президиум Верховной Рады , загородив стульями выходы из зала президиума, а также выходы из президиума в кулуары парламента.

Депутаты БЮТБ объяснили, что блокирует трибуну с цель обеспечить "немедленного" рассмотрения проекта постановления о выполнении резолюции ПАСЕ

Ранее Главред также сообщал, что Верховная Рада Украины, сегодня 16 марта, в ходе пленарного заседания планировала рассмотреть законопроект №9429, инициированный правительством "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса".

Согласно тексту проекта закона, реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий НАК "Нафтогаз Украины", осуществляющих деятельность по транспортировке магистральными и/или распределительным трубопроводам, хранение в подземных газохранилищах, и НАК" Нафтогаз Украины" осуществляется по решению Кабинета министров Украины

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