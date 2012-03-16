Ющенко назвал дату создания новой партии

{1-}Экс-президент Виктор Ющенко считает, что правоцентристским партиям - «Наша Украина», УНП, Платформа–Собор и КУН - нужно сначала договариваться об объединении на основе идеологии и только потом говорить о ее названии. При этом процесс слияния может начаться уже через полтора месяца.

«Мы проводим динамичный консультативный период. Цель которого одна: если мы хотим представить в парламенте ту идеологию, какая характерная для «Нашей Украины», достичь нужного результата на парламентских выборах, то есть только один способ: консолидироваться с близкими по духу правоцентристскими силами», - подчеркнул Ющенко в интервью «Україні молодій».

«Убежден, что одиночный поход любой политической силы является неправильным выбором. Поэтому последние пару месяцев мы («Наша Украина», УНП, Платформа–Собор, КУН и другие) практически еженедельно проводим дебаты, взаимные консультации, суть которых сводится к тому, могут ли все участники этого процесса объединиться в одну партию, выступить с одной платформой, иметь единый список, единую фракцию в парламенте и решить все организационные вопросы включая единый штаб, формированием избирательных комиссий», - поделился своим мнением экс-президент.

«В соответствии с законом слияние состоится на базе одной из партий. Формально эта процедура несложна, и значительная часть пути уже пройдена. Изменения в уставах должны состояться в полуторамесячный срок максимум», - подчеркнул Ющенко.

«Если говорить о том, на базе какой именно партии состоится это слияние, каким будет ее название, я считаю, что не это главное. Здесь могут быть разные названия, но главное, что скелет этой политической силы уже сформирован», - резюмировал экс-президент.

Ранее «Главред» сообщал, что Ющенко резко раскритиковал предложенную властью и оппозицией избирательную систему, назвав ее «преступной». При этом вспомнил прежнюю систему, при которой «бандюки» с чемоданами денег могли покупать себе избирательные округа.

фото: goodvin.info

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