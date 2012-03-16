Названа десятка самых стильных политиков Украины

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Журнал «Корреспондент» составил рейтинг самых стильных политиков.

Экс-премьер Юлия Тимошенко заняла первое место. Издание попросило экспертов украинской фешн-индустрии оценить стиль одежды чиновников и лидеров крупнейших партий, и все они поставили на высшую ступень ныне осужденного Юлию Тимошенко.

Ее любимыми брендами является французский Louis Vuitton, у которого только стоимость шейной косынки может достигать тысячи долларов, и украинский Aina Gasse.



Вице-премьер Сергей Тигипко - № 2 в рейтинге - был оценен дизайнерами как политик с «безупречным, но подчеркнутым» стилем.



А первому вице-премьеру Валерию Хорошковскому эксперты отдали бронзу за «всегда блестящий вид».



Четвертым за умение одеваться дорого стал секретарь Совбеза Андрей Клюев.

За ним идет Президент Виктор Янукович, на его фигуре костюмы всегда сидят безукоризненно.



«Янукович выглядит отлично: идеальная посадка костюма, подгонка по плечевому поясу. Очевидно, что с ним работают профессиональные стилисты, а костюмы, которые ему подбирают, - дело рук лучших западных мастеров», - считает дизайнер Анна Бублик.



В Топ-10 стильных политиков вошли также три представители власти - вице-премьер Борис Колесников, глава АП Сергей Левочкин и спикер Владимир Литвин.

А вот оппозиция в десятке сильнейших, кроме Тимошенко, представлена лишь Арсением Яценюком и Виталием Кличко.

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