Регионал обозвал галичан приживальщиками

{1-} Галичане должны понимать, что они в этой стране приживальщики, и, как всякие приживальщики, должны знать свое место. Об этом заявил депутат из фракции Партии регионов в Верховной Раде Юрий Болдырев.

«Сегодня галичане должны понять, что их слишком мало для того, чтобы они сумели навязать всей остальной Украине свою идеологию.Не будет Бандера героем Украины, не будет Шухевич героем Украины и все остальные их герои не будут героями для всей Украины. Население Востока никогда не примет ценности галичан. Все должны понять - мы разные», - заявил Болдырев, пишет Цензор.нет.

«Галичане должны понимать, что они в этой стране приживальщики, и, как всякие приживальщики, должны знать свое место. Не навязывать свои ценности остальным, а понимать, что те, кто их кормит, кто их содержит, имеет право на свои ценности. Потому что мы знаем, что кроме города Львова, с его промышленностью созданной в советские времена, и двух городов с нефтеперегонными заводами, там больше нет доноров бюджета. Все остальные содержаться за счет индустрии, которая, плохо ли, хорошо ли, продолжает работать на Восточной Украине» - сказал регионал.

Ранее Главред также сообщал, что заявление нардепа-регионала Юрия Болдырева о том, что Украина не может находиться в нынешнем составе и должна избавиться от Галичины, поскольку она - нарост на теле Украины. А настоящая Украина - это Донбасс и Крым, вызвало бурю эмоций. Нардепа хотят проверить на психическую нормальность.

фото: censor.net.ua

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