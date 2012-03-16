Тимошенко в колонии болела за «Металлист»

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко поздравила харьковский "Металлист" с выходом в четвертьфинал Лиги Европы.

Об этом она написала в письме из Качановской колонии, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Вчера чуть ли не впервые почувствовала гордость за то, что теперь и я - частичка Харькова. Очень обрадовалась победе харьковского "Металлиста" над греческим "Олимпиакосом" в Лиге Европы! Теперь мы - в четвертьфинале этого престижного турнира", - отметила Тимошенко.

"Хочу поблагодарить футболистов команды и тренера Мирона Богдановича за эту радость - для всех украинцев и для меня лично. Так держать, ребята!", - добавила она.

Как сообщал Главред ранее, харьковский «Металлист» сумел одержать волевую победу на поле греческого «Олимпиакоса» со счетом 2:1 и пробился в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, хотя уже на 15-й минуте после подачи с левого фланга счет открыл ударом головой защитник хозяев Иван Маркано и счет по сумме обеих матчей стал 2:0 в пользу греков.

На 77-й минуте у «Металлиста» был шанс сравнять счет, но нападающий сборной Украины Марко Девич не сумел реализовать пенальти. И все-таки на 81-й минуте харьковчанам удалось распечатать ворота греков – отличился аргентинский защитник Кристиан Вильягра. А через пять минут Девич исправился за нереализованный пенальти и сумел переправить мяч в ворота после подачи углового.

фото: tymoshenko.ua

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