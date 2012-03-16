Ефремов лично выявлял депутатов, не голосовавших за Лутковскую (ФОТО)

После голосования за нового омбудсмена, глава фракции ПР Александр Ефремов лично пытался выяснить фамилии депутатов, бюллетеней которых не хватило для избрания на этот пост Валерии Лутковской.

Это подтверждается снимками, сделанными сегодня в парламенте – после подсчета голосов, но еще до оглашения главой Счетной комиссии ВР Николаем Шершуном их результатов, сообщает Lb.ua.

Как известно, «регионалы» лоббировали избрание в качестве Уполномоченного по правам человека Валерии Лутковской. Согласно регламентным нормам, омбудсмена нардепы выбирают посредством тайного – бюллетенями – голосования. За получение бюллетеня депутат расписывается лично. Из-за этого в четверг в парламенте наблюдалась необычно высокая явка «регионалов» и прочих членов большинства. Однако, Лутковская набрала только 212 голосов, при необходимом минимуме в 226.

На снимках видно, что в руках у Александра Ефремова – списки депутатов, расписавшихся за бюллетени (на что указывает время, обозначенное в «шапке» листа – 12.45). Слева – черновик с цифрами, где фигурирует, в частности, «210». Очевидно, Александр Ефремов пытался вычислить, чьих именно голосов не хватило для избрания Лутковской.

Примечательно, что эти списки – документы строгой отчетности, хранящиеся в Аппарате ВР. Изъять их не имеет законного права даже глава самой крупной фракции. Тем более очевидно, что он – на легальных основаниях – не мог заполучить их прежде оглашения официальных результатов волеизъявления.

Как ранее сообщал Главред, 15 марта, в Верховной Раде состоялось тайное голосование по избранию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кандидатуру Евгения Захарова поддержали 134 народных депутата, за Валерию Лутковскую проголосовало 212 депутатов. Таким образом, ни один из кандидатов не набрал минимальной поддержки народных избранников.

фото: lb.ua

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