БЮТовцы кастрюлями сорвали брифинг Богословской (ВИДЕО)

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» сорвали брифинг народного депутата-регионала Инны Богословской.



Когда Богословская вышла в пресс-поинт в кулуарах Верховной Рады, чтобы зачитать отчет Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания Юлией Тимошенко газовых соглашений в 2009 году, к ней подошли депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» с гласными возгласами: «Брехуха!», сообщает УНИАН.

Видео: Главред

Кроме того, бютовцы Сергей Пашинский и Владимир Бондаренко принесли ей две больших кастрюли. Таким образом, они требовали от нее вернуть посуду, которую она якобы вывезла из арендованного дома.



Кто-то из депутатов выкрикивал: «Верни кастрюли!», намекая на опубликованную в СМИ историю о том, что якобы депутат когда-то арендовала дом и якобы не отдала хозяевам кастрюли. При этом депутаты держали в руках три кастрюли и били по ним, таким образом создавая шум.



В свою очередь Богословская заявила, что «истерика БЮТ связана с тем, что он не хочет слышать правду о Тимошенко».



Ей не удалось перекричать бютовцев, в результате брифинг был сорван.

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