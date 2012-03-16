Фарион обиделась за Галичину и ответила «идиоту-вырожденцу» Болдыреву

{1-} Говорить о том, что Галичина должна существовать отдельно от Украины, это то же самое, что считать, будто человек проживет без селезенки, печени или других важных органов.

Об этом заявила депутат Львовского облсовета от ВО «Свобода» Ирина Фарион, передает «Gazeta.ua».

«Не читаю, что пишут вырожденные идиоты», - заявила Фарион, отвечая на просьбу прокомментировать интервью «регионала» Юрия Болдырева.

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«В свое время у нас был совместный (с Болдыревым – прим.ред.) эфир на Первом национальном радио. Еще тогда я поняла, что человека такого умственного уровня не нужно сажать в тюрьму. Для него это будет как курорт», - заявила депутат.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, народный депутат от Партии регионов Юрий Болдырев заявил, что «галичане должны понимать, что они в этой стране приживальщики, и, как всякие приживальщики, должны знать свое место».

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Фарион подчеркнула, что регионалу «нужно почитать выдающегося историка Михаила Грушевского». По ее словам, «если бы не галичане, не было бы Киево-Печерской лавры и Киевской братской школы».

«Сила украинцев – в их разнообразии. Говорить о том, что Галичина должна существовать отдельно от Украины, это тоже самое, что считать, будто человек проживет без селезенки, печени или других важных органов», - заявила Фарион.

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Также Болдырев заявил, что Степан Бандера и Роман Шухевич никогда не будут признаны героями Украины, потому что их не поддерживает значительная часть населения государства.

«Малые не способны оценить великих. Пока государство не будет ориентироваться на лидеров уровня Бандеры и Шухевича, мы будем осаждаемой страной. Это были сверхсильные личности. Что и подтверждает их популярность среди украинцев. Наконец, в отличие от этих проводников, никто и никогда не повесит в доме портрет Болдырева. Поэтому переживать из-за его слов не вижу необходимости», - заявила Ирина Фарион.

фото: sociolab.net

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