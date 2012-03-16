Европа потребовала отправить Тимошенко в больницу

{1-} Европейский суд по правам человека своим предписанием обязал государство Украина лечить экс-премьера Юлию Тимошенко в стационаре.

Об этом адвокат экс-премьера Сергей Власенко сообщил «Украинской правде».

«Сегодня Европейский суд по правам человека вынес предписание в рамках 39-го регламента европейского суда. Им государство Украина обязано проводить лечение Юлии Тимошенко в стационаре специализированного медицинского заведения», - сказал Власенко.

Как известно, Европейский суд по правам человека входит в структуру Совета Европы, членом которой является Украина.

Решения Европейского суда по правам человека подлежат обязательному выполнению странами, которые ратифицировали Европейскую конвенцию.

17 июля 1997 года Верховная Рада Украины ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Ранее «Главред» сообщал, что первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин не исключил, что если Европейский суд, куда подала иск Тимошенко, примет решение в ее пользу, она может выйти на свободу. «Поэтому получим решение Европейского суда, будем его изучать и выполнять, – подчеркнул Кузьмин.

фото: tymoshenko.ua

Новости по теме:

Тюремщики доказали, что Тимошенко требовала лечения в Германии (ДОКУМЕНТ)

Адвокат назвал ложью заявление, что Тимошенко хочет лечиться в Германии

Тимошенко хочет лечиться только в Берлине

Немецкие медики рекомендовали Тимошенко стационарное лечение

Немецкие врачи заявляют, что Тимошенко нужно лечить в только стационаре

Литвин хочет, чтоб депутатам рассказали о здоровье Тимошенко

В Генпрокуратуре не исключают выхода Тимошенко и Луценко на свободу