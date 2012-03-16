Тимошенко заявила, что не требовала лечения в Германии

{1-} Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявляет, что информация о ее требовании обеспечить лечение в немецкой клинике является неправдой.
"Заявляю, что информация о моем требовании в лечении в Германии является абсолютной неправдой, является частью пропагандистской кампании Банковой против меня", - говорится в заявлении экс-премьера, распространенном пресс-службой партии "Батькивщина".
Напомним, 15 марта Государственная пенитенциарная служба Украины обнародовала на своем официальном сайте фотокопию "Акта отказа от медицинского осмотра осужденной Тимошенко Юлии Владимировны", в котором речь идет о том, что экс-премьер министр Украины настаивала на стационарном лечении в немецкой клинике Шарите.
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"Тимошенко Ю.В. категорически отказалась от предложенного осмотра специалистами МОЗ (Минздрава – ред.), получения рекомендуемого лечения, в том числе консервативного и реабилитационного, настаивая на стационарном лечении в клинике Шарите (Германия)", - сказано в обнародованном документе.
Ранее Главред сообщал, что защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко также опроверг заявление Государственной пенитенциарной службы о том, что экс-премьер хочет лечиться в Германии.
"Заявление Государственной пенитенциарной службы о том, что Юлия Тимошенко якобы требует лечения в Германии - откровенная ложь и провокация", - заявил Власенко.
По его словам, "Тимошенко требует, чтобы лечение проходило строго по протоколу немецких врачей, которые в своем медицинском заключении отметили, что такое лечение возможно только в условиях стационара в специализированной клинике вне колонии".
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