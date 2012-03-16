Жертву николаевских отморозков отправили лечиться в Донецк (ФОТО)

Жертву зверского изнасилования 18-летнюю Оксану Макар на специальном самолете отправили на лечение в Донецкий ожоговый центр.

Об этом сообщает «novosti-n.mk.ua».

Ранее глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева заявила, что состояние здоровья Оксаны Макар несколько улучшилось.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, директор Донецкого ожогового центра института неотложной и восстановительной хирургии Эмиль Фисталь принял решение о транспортировке Оксаны Макар в Донецк.

Сегодня, 16 марта, примерно в 13.40 девушку вывезли из отделения реанимации Николаевской горбольницы №3, погрузили в реанимобиль, который в 13.50, в сопровождении ГАИ отправился в аэропорт.

Как заявил главврач николаевской больницы, в полете Оксану будут сопровождать два врача-реаниматолога, которые при необходимости окажут ей экстренную помощь.

фото: novosti-n.mk.ua

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