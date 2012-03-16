Мавроди объявил голодовку

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Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, который содержится в московском спецприемнике №2, объявил голодовку.

Мавроди в своем официальном обращении, переданном через адвоката, заявил, тчо голодовка — это ответ на «неоправданный и незаконный арест». Он считает, что подвергается репрессиям.

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20 марта Мавроди может получить новый срок административного ареста. Адвокаты сейчас разбираются с постановлениями, которые касаются невыплат со стороны основателя МММ, передаеют Вести.ру.

Московский суд признал законным арест бывшего основателя пирамиды МММ Сергея Мавроди на 5 суток за неуплату штрафа. Таким образом, было отказано в удовлетворении жалобы обвиняемого, сказала пресс-секретарь суда Дарья Лях.

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По ее словам, «в настоящее время у здания суда собралось большое количество митингующих сторонников Мавроди, которые выражают недовольство вынесенным решением.

Как сообщили в столичном Управлении Федеральной службы судебных приставов России, в октябре 2011 года судебным приставам Хамовнического отдела УФССП РФ по Москве было вынесено постановление о привлечении должника к административной ответственности по части 1 ст. 17.14 КоАП РФ («Невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя»), по которому должнику предстояло оплатить штраф в размере 1 тысяча рублей.

Однако Мавроди постановление не обжаловал и штраф не оплатил. После того, как было выявлено 11 аналогичных правонарушений, материалы в отношении Мавроди были направлены в суд.

14 марта мировой судья района Хамовники признал Сергея Мавроди виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок»). Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

По данным УФССП по Москве, в общей сложности Мавроди задолжал обманутым вкладчикам более 4,2 миллиарда рублей.

фото, видео: tza.su, vesti.ru

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