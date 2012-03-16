Еврозона предоставит Греции первый транш на 5,9 млрд евро

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19 марта, Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) от имени стран еврозоны предоставит Греции первый транш на 5,9 миллиарда евро.

Об этом заявил представитель «тройки» от еврокомиссии Матиас Морс.

«Решение о первом транше было принято рабочей группы Еврогруппы 14 марта, деньги будут доступны уже в понедельник. Я не могу сказать, когда деньги от МВФ будут предоставлены, обычно это занимает 2-3 дня после решения МВФ, поэтому, возможно, также в понедельник», - сказал он, пишет РИА Новости.

По его словам, фонд выделит в качестве первого транша 5,9 миллиарда евро, ранее МВФ сообщал о предоставлении 1,65 миллиарда евро.

Страны еврозоны одобрили 15 марта предоставление Греции финансовой помощи в размере 39,4 миллиарда евро через ЕФФС.

Общий объем второй программы финансовой помощи Греции, власти которой в настоящее время не могут самостоятельно финансировать масштабный госдолг, составляет 130 миллиардов евро, средства предоставляют международные кредиторы - МВФ и страны еврозоны.

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