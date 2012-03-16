Клюев назначен главным борцом с коррупцией

{1-} Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины становится центром по борьбе с коррупцией в стране.

Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Андрей Клюев, сообщили «Главреду» в пресс-центре СНБО.

Андрей Клюев подчеркнул, что коррупция является препятствием для проведения реформ, начатых Президентом Украины.

Именно поэтому, согласно сегодняшнему Указу Президента Украины Национальный антикоррупционный комитет передается в подчинение СНБО.

Исполнительным секретарем Комитета назначен Секретарь СНБО, а его организационно-техническое обеспечение возложено на Аппарат Совета.

«Сегодня возникла необходимость в усилении организационной роли этого комитета по разработке антикоррупционных инициатив с широким привлечением общественности к их обсуждению», - заявил Андрей Клюев.

Он также сообщил, что научное сопровождение работы Национального антикоррупционного комитета и созданных им рабочих групп, будет осуществляться Национальным институтом стратегических исследований.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ведение СНБО также перешла разработка военной реформы и развитие вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса страны.

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