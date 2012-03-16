В Молдове проходят массовые протесты против избранного президента

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В центре Кишинева молдавская оппозиция собрала около десяти тысяч человек на марш протеста. Акцию организовала партия коммунистов во главе с бывшим президентом страны Владимиром Ворониным.

Коммунисты, как заявил Воронин перед маршем, отказываются признавать выборы президента. Утром 16 марта молдавский парламент избрал новым главой государства 63-летнего Николае Тимофти, сообщает Интерфакс

Как заявил Воронин, протестующие не признают эти выборы, как и не признают нынешний парламент. «Пока мы продолжим акции протеста, а вы вскоре узнаете о наших дальнейших шагах. Мы объявим о них публично, мы не прячемся, как нынешние правители, которые выбирали президента за заборами и спинами полицейских», - сказал коммунист.

Он также возмутился, что выборы состоялись благодаря трем голосам депутатов от партии социалистов, которые в свое время получили мандаты по спискам коммунистов.

«Иуда сделал свое дело. Предав однажды, он предал и второй раз. Что с них возьмешь?! Иуда есть Иуда и, он сделал свое дело. Тем более сейчас в Великий Пост», - высказал Воронин свое мнение о лидере социалистов Игоре Додоне.

Марш протеста, санкционированный кишиневской мэрией, начался у здания Академии наук Молдавии и продолжился по центральному проспекту имени Штефана чел Маре до площади Великого Национального собрания. Изначально коммунисты хотели дойти до Дворца Республики, где в 15:00 парламент должен был избрать президента. Однако заседание было перенесено на утро.

Как пишут местные СМИ, 1 мая коммунисты намерены провести гражданский конгресс.

Напомним, до избрания Николае Тимофти в Молдове не было избранного президента в течение более чем двух лет. Обязанности главы государства с декабря 2010 года исполнял Мариан Лупу. 16 марта выборы состоялись благодаря тому, что правящая коалиция, имеющая 58 голосов в парламенте, смогла договориться с тремя социалистами и одним независимым депутатом о поддержке кандидатуры Тимофти. Таким образом, он получил 62 голоса из 101 при необходимом 61.

фото: pan.md

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