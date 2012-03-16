В Качановской колонии строят «потемкинскую деревню» – Тимошенко

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В Качановской колонии, где отбывает срок экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, в авральном порядке делают косметический ремонт. Кроме того, туда со всей Харьковской области свозят медицинское оборудование.

По мнению Тимошенко все это делается в рамках пропагандистской спецоперации, «чтобы убедить общественность, прессу, международное сообщество в том, что для Тимошенко за решеткой якобы созданы «райские условия».

Об этом экс-премьер заявила на партийном сайте БЮТ-Батьківщина.

В этой связи Тимошенко напомнила, как в фашистской Германии возили наблюдателей по концлагерям, чтобы показать, что это всего лишь поликлиники.

«Я не склоняюсь к тому, чтобы сравнить Януковича с Гитлером, но поведение власти такое же: сказать на черное – белое, ввести в заблуждение людей, исказить реальность», – подчеркнула она.

В сложившейся ситуации Тимошенко подчеркнула, что «вся эта возня власти вокруг моего места пребывания – полный неуклюжий камуфляж. Они хотят показать, что в стране есть демократия, одновременно убивая ее остатки, они стремятся продемонстрировать, что в стране развивается свободное предпринимательство, хотя уже начали отнимать у людей киоски и парикмахерские. Они пытаются говорить, что лечат людей в тюрьме, хотя научились только издеваться и убивать».

Экс-премьер заявила, что условия в колонии такие, как в любой тюрьме, «где невозможно ни жить, ни лечиться».

Она надеется, что власти таким образом не удастся повлиять на общественное мнение и «прикрыть наличие в стране политических заключенных, политических репрессий и преследований».

«Если же господин Янукович и дальше будет утверждать, что у меня в колонии «все хорошо», то я приглашаю его сюда «на лечение», хотя бы для познания контраста с «Межигорьем», – заявила Юлия Тимошенко.

Как ранее писал Главред, 16 марта Тимошенко официально заявила, что информация о том, что она настаивает на лечении в Германии является абсолютной неправдой, частью пропагандистской кампании Банковой против нее.

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