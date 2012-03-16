Актер из сериала «Глухарь» погиб от взрыва гранаты

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Актер и художник Сергей Шарошкин, снимавшийся в популярном телесериале «Глухарь», погиб из-за неосторожного обращения со свето-шумовой гранатой «Заря».

Как сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Рязанской области, вечером 15 марта, в родительском доме в селе Юшта Шиловского района Рязанской области при взрыве предположительно шумовой гранаты погиб 41-летний мужчина, пишет РИА Новости.

«Взрывной волной в доме выбиты стекла. Находившаяся также в доме мать потерпевшего не пострадала», - отмечается в пресс-службе.

Идет доследственная проверка.

Как сообщил РИА Новости источник, близкий следствию, погибшим был актер Сергей Шарошкин.

«Он погиб при неосторожном обращении со свето-шумовой гранатой «Заря». Зачем ему понадобилось взрывное устройство, следствию предстоит выяснить», - сообщил источник.

Он уточнил, что Шарошкин был зарегистрирован по месту жительства в селе Юшта Рязанской области, однако фактически проживал в Москве.

Напомним, 29 декабря прошлого года, театральный актер Вячеслав Титов был найден задушенным в своей квартире в центре Москвы.

Тело актера обнаружено с целлофановым пакетом на голове.

Артиста нашла в квартире в 10.30 утра его мать. Он был полностью обнажен, на голове у него был пакет. Смерть наступила в результате механической асфиксии – проще говоря, его задушили.

40-летний Титов играл в театре им. Маяковского, а также был известен своими ролями в детективных сериалах «Глухарь» и «Марш Турецкого».

А 29 января ушел из дома и не вернулся актер Анатолий Отраднов, сыгравший несколько десятков ролей в популярных фильмах и сериалах, среди которых «Глухарь».

фото: ssharoshkin.moikrug.ru, virtuzor.ru

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